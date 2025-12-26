Более 120 детей из Ярославской области посетили Кремлевскую елку

Они побывали на спектакле "Заветные куранты", а перед этим стали участниками интерактивных программ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 120 детей, в том числе из семей участников СВО, из Ярославской области посетили Кремлевскую елку в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сказано в сообщении информпредставителя помощника президента РФ Дмитрия Миронова.

"В составе праздничных делегаций из Ярославля, которые [отправились] на главную елку страны [в Государственный Кремлевский дворец], [стали] более 120 мальчиков и девочек. Среди них дети сотрудников органов безопасности, семьи участников СВО, многодетные, а также те, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дети посетили спектакль "Заветные куранты", а перед этим стали участниками интерактивных программ Кремлевского дворца: танцев, скороговорок и стихов для Деда Мороза. "Вместе с главными героями маленькие ярославцы [отправились] в мелодичное, волшебное и проникновенное представление, которое расскажет, каково это - верить в чудо, и покажет детям, что мечты сбываются, если к ним идти через препятствия, проявляя упорство и следуя путем добра и дружбы", - уточняется в сообщении.