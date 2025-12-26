В Коми впервые единовременно поставили более 100 машин скорой помощи

На поставку выделили 625 млн рублей из федерального и регионального бюджетов

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 26 декабря. /ТАСС/. Свыше 100 машин скорой медицинской помощи поступили в медицинские учреждения Республики Коми. Такая масштабная поставка организована впервые, на нее выделено 625 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщили ТАСС в администрации главы региона.

"Автопарк наших служб скорой помощи нуждался в обновлении. И глава Республики Коми Ростислав Эрнстович Гольдштейн обратился в Минпромторг России, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Нас поддержали, выделили средства. И сегодня 102 машины-красавицы, а это ровно половина от того количества, которое обслуживает учреждения здравоохранения республики, сегодня прибыли. Сейчас мы будем их передавать муниципалитетам, чтобы они служили для наших людей", - сказал председатель правительства Коми Дмитрий Братыненко на церемонии передачи автотранспорта.

Обновление автопарка медицинских организаций республики проходит в рамках двух программ. Так, медучреждения арктических Воркуты, Инты, Усинска и Усть-Цилемского района получат 40 автомобилей марки УАЗ по программе развития центров экономического роста субъектов Арктической зоны. Остальные 62 единицы - УАЗ и "Газель" поступят в медучреждения остальных муниципалитетов Коми, в том числе в Сыктывкар. Они поставлены по линии Минпромторга России.

Автомашины укомплектованы в компоновке "Север" для суровых климатических условий. Автомобили класса "С" впервые в республике оснащены аппаратами непрямого массажа сердца "Арка" для проведения сердечно-легочной реанимации во время движения автомобиля. Машины класса "В" на базе автомобиля "УАЗ-профи" полностью оборудованы медицинским оборудованием: аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, реанимационными и другими наборами. Автомобили класса "В" на базе "Газели" укомплектованы частично: необходимой сетью медицинских газов, тележкой-каталкой, приемными устройствами и аппаратом ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных на центральный кардио-пост. Остальные изделия медицинского назначения и укладки имеются в достаточном количестве у всех медицинских организаций, в которые поступит эта техника.

На автотранспорт было выделено порядка 450 млн рублей из федерального бюджета и еще 175 млн - из регионального. Столь масштабное обновление автопарка медучреждений позволит ускорить работу бригад скорой медпомощи и обеспечить своевременное оказание неотложной помощи жителям сельских территорий с соблюдением принципа "золотого часа". В начале этого года районные больницы получили 15 единиц автотранспорта повышенной проходимости - новые Lada Niva Travel для доставки лекарств и медицинского оборудования в отдаленные населенные пункты.