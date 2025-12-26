Курорт "Роза Хутор" приостановил продажу ски-пассов до 4 января

Продажа прогулочных билетов будет осуществляться в стандартном режиме

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 26 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи приостановил продажи ски-пассов до 4 января, сообщили в Telegram-канале курорта. Катание откроется 29 декабря в ограниченном режиме из-за погодных условий.

В пятницу курорт "Красная Поляна" традиционно первым открыл трассы для катания, дав старт горнолыжному сезону в Сочи. Однако из-за теплой погоды и недостаточного количества снега сочинские горнолыжные курорты перенесли открытие сезона катания с начала и середины декабря на конец месяца. Так, в 2024 году горнолыжный сезон стартовал на "Красной Поляне" на 20 дней раньше - 6 декабря. Курорт "Роза Хутор" на фоне погодных условий перенес открытие трасс с 19 на 29 декабря.

"Мы по-прежнему планируем открыть катание 29 декабря, но в ограниченном режиме. <…> Катание в первые дни будет возможно только до 14:00 мск. В целях обеспечения безопасности и комфорта на склонах мы ограничиваем продажу ски-пассов и услуг инструкторов на период до 4 января 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на курорте расширят зону катания, когда позволит погода и количество снега. В первые дни с 29 декабря по 4 января катание будет доступно для гостей, проживающих в отелях Роза Долина и Горной олимпийской деревни, владельцев сезонных и годовых ски-пассов, а также гостей, которые купили ски-пассы на сайте курорта заранее и которые заранее забронировали занятие с инструктором горнолыжной школы.

В то же время продажа прогулочных билетов будет осуществляться в стандартном режиме.

Об отдыхе в Сочи

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.