Регистрация недвижимости в Донбассе и Новороссии будет доступна по всей России

Такую возможность планируют обеспечить с I квартала 2026 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Документы на регистрацию недвижимости в Донбассе и Новороссии можно подать на территории 73 регионов РФ, с I квартала 2026 года планируется обеспечить эту возможность на территории всей страны. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"Раньше можно было обратиться только в Москву и Московскую область, Ростовские МФЦ, чтобы зарегистрировать права на недвижимость в новых регионах. Сегодня подать документы на регистрацию на территории новых регионов можно в 73 регионах РФ. Уверен, что в I квартале (2026 года - прим. ТАСС) мы это обеспечим на территории всей страны", - сказал он.