В Петербурге открыли станции метро "Путиловская" и "Юго-Западная"

Строительство началось в 2015 году, из-за различных обстоятельств открытие станций несколько раз переносилось

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Суетов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. В Петербурге открыли две новые станции Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена "Путиловская" и "Юго-Западная", сообщает корреспондент ТАСС.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Законодательного собрания и губернатор города Александр Беглов, первый заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Антон Меламедов, генеральный директор "Метрострой Северной столицы" Дмитрий Васильев.

Руководители провели ношение жетонов, посвященных открытию станций, затем проехали маршрут новой линии, ознакомившись с проведенной "Метростроем" работой. После этого губернатор дал разрешение на открытие линии.

Беглов назвал метростроение в Петербурге - одним из "знаковых направлений". "Мы ни от кого не зависим. У нас есть кем строить, с чем строить и самое главное - на что строить", - заявил Беглов. Он отметил, что город заработал на строительство денег.

"Эти две станции - трудовой подвиг наших метростроителей. 10 км - туннельный проход, две станции, заложение 55 м. Наши метростроители со всем справились, они молодцы!" - сказал Беглов.

"Путиловская" станет пересадочным узлом, который свяжет новую ветку со станцией другой красной линии "Кировский завод".

"В процессе строительства метростроители сделали героический поступок, соединили станцию "Путиловская" с "Кировским заводом" в достаточно сжатые сроки. Сложная была с точки зрения строительства пересадка, но мы это преодолели. Как и обещали, делаем подарок нашим горожанам по традиции в декабре", - рассказал Васильев.

Он добавил, что на обеих станциях уже работают мобильная связь и интернет. В сравнении, на открытой годом ранее станции "Горный институт" доступа к сети до сих пор нет.

О станциях "Путиловская" и "Юго-Западная"

Строительство станций "Путиловская" и "Юго-Западная" началось в 2015 году. Изначально датой сдачи объектов назывались 2020 год для "Юго-Западной" и 2023-й - для "Путиловской", но из-за различных обстоятельств открытие станций несколько раз переносилось.

В начале декабря 2025 года Беглов на прямой линии объявил, что к 2030 году в городе должно появиться 10 новых станций метрополитена, а две из них "Путиловская" и "Юго-Западная" будут введены в эксплуатацию до конца года.

24 декабря на первых двух станциях новой Красносельско-Калининской ветки успешно прошли динамические испытания эскалаторов в режиме реальной пассажирской нагрузки. На следующий день Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии требованиям проектной документации, объявив, что работы завершены в полном объеме, а нарушений не выявлено.