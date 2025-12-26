В Донецке наградят полицейских за задержание устроившего стрельбу

Глава ДНР Денис Пушилин представил отличившихся сотрудников к медали "3а храбрость"

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Полицейских, которые задержали мужчину, устроившего стрельбу в одном из магазинов Донецка, представил к наградам глава ДНР, об этом сообщают в Telegram-канале МВД по ДНР.

"За проявленное мужество и героизм при задержании вооруженного преступника глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин представил отличившихся сотрудников полиции к государственной награде - медали "3а храбрость", - говорится в сообщении.

Вечером 25 декабря мужчина открыл стрельбу в одном из продуктовых магазинов Донецка, его задержали. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.