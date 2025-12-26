Около 2,5 тыс. бойцов СВО и членов их семей посетили шоу "Золушка" Навки

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. бойцов спецоперации и членов их семей посетили ледовое шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки "Золушка". Об этом ТАСС сообщили организаторы.

"Благодаря поддержке и общим усилиям мы смогли создать праздничную атмосферу и собрать вместе около 2,5 тыс. человек со всей страны - детей наших защитников - бойцов СВО, детей защитников - бойцов СВО братских народов, семьи погибших, семьи пострадавших и пропавших без вести бойцов СВО и ветеранов СВО", - рассказали организаторы.

Для ледового шоу была написана авторская музыка. Партию Золушки озвучила Александра Жулина, голос Фее-крестной подарила Валерия, короля озвучивает Филипп Киркоров, принца - Александр Панайотов, мачеху - Ани Лорак. Помимо фигуристов в шоу принимают участие цирковые артисты и каскадеры на коньках.

Премьера шоу состоялась 20 декабря. В тот вечер пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил ледовое шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки "Золушка" и подарил ей букет белых роз.

На льду в день премьеры выступили известные фигуристы, олимпийские чемпионы - Татьяна Навка в роли Феи-крестной, Виктория Синицина в роли Золушки, Никита Кацалапов в образе принца, Повилас Ванагас в роли короля, Маргарита Дробязко исполнила роль мачехи.

Инициатором акции "Добро миру" выступает международный "Клуб народного единства". Организаторы поблагодарили всех причастных к этому празднику, который удалось создать для участников спецоперации и их близких, в том числе председателя Госдумы от партии "Справедливая Россия" Александра Бабакова, командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, члена президиума Международного "Клуба Народного Единства", генерал-лейтенанта Апты Алаудинова, а также филиал фонда "Защитники Отечества" по Курской области.