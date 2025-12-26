ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Ставрополье закупят оборудование для кардиодиагностики на 160 млн рублей

По словам министра здравоохранения региона Юрия Литвинова, на 2026 году запланировали приобретение ОФЭКТ/КТ - метода исследования с использованием радионуклидных материалов
ПЯТИГОРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Более 160 млн рублей из федерального бюджета направят на покупку аппарата для обследования пациентов с болезнями сердца на Ставрополье в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

"У нас добавляется большой сегмент по расширению возможностей кардиологической терапии, помощи и обследования пациентов. В 2026 году запланировано приобретение ОФЭКТ/КТ - это метод исследования с использованием радионуклидных материалов. Мы использовали такое только на базе онкологического диспансера, сегодня этот метод будет использоваться для обследования пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы и эндокринологических заболеваний. Дополнительно на это из федерального бюджета выделяется более 160 млн рублей в 2026 году", - сообщил Литвинов.

Он также отметил, что в крае пациенты с "сердечно-сосудистыми катастрофами", даже если они не имеют группу инвалидности, получают лекарственные препараты бесплатно. Эта работа ежегодно дает постепенное снижение показателей летальности от болезней сердечно-сосудистой системы. 

