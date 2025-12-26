В Махачкале более 60 семей участников СВО получили земельные участки

Выделенные участки находятся в районах с предусмотренной социальной инфраструктурой

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Махачкалы обеспечили земельными участками участников СВО, отмеченных госнаградами. Сертификаты вручили 63 семьям бойцов, сообщил журналистам мэр города Джамбулат Салавов.

"В рамках действующего законодательства и поручений федерального центра Махачкала одной из первых в стране завершила процесс обеспечения земельными участками наших защитников - участников специальной военной операции, отмеченных орденами различных степеней, а также их семей. 63 семьи, 63 примера высочайшего мужества и преданности Отечеству, получили сегодня свое заслуженное право. Это не просто земля. Это - фундамент для будущего дома, основа стабильности и уверенности для тех, кто пожертвовал самым ценным ради безопасности всех нас", - сказал Салавов.

По его словам, каждый выделенный участок находится в развивающихся районах с предусмотренной социальной инфраструктурой - там, где будут построены школы, детские сады и поликлиники.

"Мы хотим, чтобы семьи наших героев жили в комфортной и современной среде. Вместе с документами мы передали нашим героям и саженцы деревьев - как символ глубоких корней, связи с родной землей и светлого будущего, которое обязательно наступит. Эта масштабная работа стала возможной благодаря четкому курсу главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова, и стала реальностью благодаря слаженным действиям администрации города", - добавил мэр Махачкалы.