Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей в Алчевске ЛНР

Он приехал в город в четвертый раз

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области в четвертый раз посетил город Алчевск Луганской Народной Республики и поздравил детей с предстоящим праздником. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"По доброй традиции Дед Мороз из Великого Устюга вновь приехал в наш город, Этот визит стал уже четвертым для Алчевска. Программа пребывания главного зимнего волшебника была насыщенной: он поздравил с наступающими новогодними праздниками пациентов педиатрического отделения Алчевского центра матери и ребенка, активистов Движения первых, коллектив и воспитанников Алчевского отделения республиканского центра социальной реабилитации "Возрождение" и отделения по работе с несовершеннолетними "Семейный центр", - говорится в сообщении.

Также в рамках всероссийской акции "Елка желаний" Дед Мороз передал юным алчевцам подарки и поздравления от губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, правительства Вологодской области и Общественной палаты региона.

В конце визита Дед Мороз обратился ко всем горожанам. "Желаю, чтобы наступающий год принес вам всем удачу, исполнение самых заветных желаний, здоровье, чудное сказочное настроение. Пусть в ваших семьях царит добрая сказка, тепло и благополучие, а все беды останутся в старом году. И уверен, что и моя давняя мечта обязательно сбудется: чтобы во всем мире наступил мир. С наступающим 2026 годом, дорогие друзья", - приводит слова Деда Мороза пресс-служба администрации города.