Генконсульство в Хайфе не получало данных о россиянах, пострадавших в теракте

Инцидент произошел на севере Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Информации о гражданах России, пострадавших в результате теракта на севере Израиля, не поступало. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Хайфе.

"На текущий момент (по состоянию на 18:00 мск - прим. ТАСС) информация о пострадавших из числа граждан Российской Федерации в результате произошедшего днем 26 декабря теракта на севере Израиля отсутствует", - сказала собеседница агентства.