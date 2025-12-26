ФСИН назвала фейком информацию о приглашениях отметить Новый год в колониях

В ведомстве отметили, что электронный сервис доставки книг и журналов "ФСИН Пресса" не имеет отношения к его деятельности

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что ФСИН России якобы рассылает письма с предложением отметить Новый год в учреждениях уголовно-исполнительной системы, является фейком. Об этом сообщили в Telegram-канале ФСИН России.

Ранее в социальных сетях распространился скриншот письма от "ФСИН Пресса" с предложением отметить Новый год в СИЗО и колонии. В ведомстве отметили, что электронный сервис доставки книг и журналов "ФСИН Пресса" не имеет отношения к деятельности ведомства.

"Вся официальная информация о работе ФСИН России и ее территориальных органов доступна на официальном сайте ФСИН России и официальных страницах в социальных сетях", - добавили там.