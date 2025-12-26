Более 1 тыс. человек вывезли из курского приграничья с 2024 года

Губернатор Александр Хинштейн вручил награды сотрудникам МЧС

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Спасатели МЧС России вывезли более 1 тыс. человек из приграничных районов Курской области за все время с момента вторжения ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Более 1 тыс. человек из приграничья было вывезено силами МЧС с августа 2024-го, группировка ведомства стала мощной поддержкой в работе по разминированию", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн рассказал, что автопарк спасательных служб пополнят 26 единиц техники. Из них два автомобиля сверх поставки прибыли в регион после обращения губернатора к руководителю МЧС России Александру Куренкову, три - после обращения в правительство в РФ, еще две машины приобретены за счет регионального бюджета. "Вручил региональные награды сотрудникам ведомства. Мы без вас не справимся, и наша работа - чтобы у вас всегда был крепкий тыл", - добавил губернатор Курской области.