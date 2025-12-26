Священный Синод утвердил молебен о вразумлении имеющих намерение сделать аборт

День совершения этого молебна и включения его молитв в Божественную литургию ранее был установлен в день памяти мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенных, 11 января по новому стилю

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Священный Синод Русской православной церкви утвердил текст молебна о вразумлении имеющих намерение совершить аборт. Об этом говорится в журналах Синода, опубликованных на сайте Московской патриархии.

"Постановили: утвердить текст молебна о вразумлении имущих намерение погубити младенца во чреве; направить упомянутый текст в издательство Московской патриархии для включения в соответствующие издания, а также в епархии", - сообщается в журнале №134.

Ранее день совершения этого молебна и включения его молитв в Божественную литургию был установлен в день памяти мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенных, 11 января по новому стилю (29 декабря в юлианском церковном календаре).

Предложение о возношении особых молитв о недопущении убийств детей в материнской утробе на прошедшем в октябре заседании Священного Синода внес председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.