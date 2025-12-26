В Дагестане наградили спасшего тонущего ребенка студента-медика

Халибрагим Гаджиахмедов получил почетную грамоту правительства

Халибрагим Гаджиахмедов и председатель правительства республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов © Правительство РД/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 26 декабря./ТАСС/. Власти Дагестана наградили студента-медика Халибрагима Гаджиахмедова, спасшего в марте 2025 года тонущего ребенка в Астрахани. Об этом сообщает региональное правительство.

"Студент Астраханского государственного медицинского университета Халибрагим Гаджиахмедов в марте 2025 года в Астрахани спас из реки утопающего ребенка и с помощью имеющихся навыков медпомощи вернул его к жизни. За проявленную смелость и решительные действия при спасении утопающего и оказании ему первой помощи героя наградил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Студент награжден почетной грамотой правительства Республики Дагестан",- говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация, что Гаджиахмедов 21 марта в Астрахани увидел тонущего в реке ребенка, вынес его из воды и оказал первую медицинскую помощь. Глава Дагестана Сергей Меликов писал о подвиге студента-героя.