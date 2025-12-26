Спасатели поздравили с Новым годом пациентов Морозовской детской больницы

К празднику присоединились кинологи столичного пожарно-спасательного центра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Столичные спасатели устроили новогодний сюрприз для юных пациентов Морозовской детской городской клинической больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

"Пятьдесят Дедов Морозов при помощи альпинистского снаряжения одновременно спустились с крыши лечебного учреждения и заглянули в окна палат Морозовской детской городской клинической больницы, чтобы поздравить ребят с наступающими праздниками. В роли Дедов Морозов выступили сотрудники столичного пожарно-спасательного центра, Московского авиацентра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к Дедам Морозам присоединились и Снегурочки - психологи пожарно-спасательного центра Москвы и участницы объединенного совета молодых специалистов при департаменте ГОЧСиПБ.

"Девушки тоже бесстрашно взмыли вверх на пожарных лестницах, чтобы поднять маленьким пациентам настроение. К празднику присоединились и кинологи столичного пожарно-спасательного центра, их верные помощники - собаки-спасатели демонстрировали различные трюки. А еще было много веселой музыки, танцев и праздничного настроения", - добавили в комплексе.