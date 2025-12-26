Захарова призвала россиян, которые собираются за границу, не забыть о страховке

Официальный представитель МИД РФ вспомнила случай, который произошел в 2024 году с россиянином в Таиланде, где молодой человек разбился на мопеде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила россиянам, которые на новогодние праздники собираются отдохнуть за границей, купить страховку.

"Очень прошу вас, сейчас будут новогодние праздники, кто-то куда-то поедет, покупайте, приобретайте страховки, - сказала дипломат в эфире радиостанции "Комсомольская правда". - Есть вещи, на которых можно экономить, а есть те, на которых ни в коем случае нельзя экономить".

Захарова вспомнила случай, который произошел в 2024 году с россиянином в Таиланде. Молодой человек разбился на мопеде, местные врачи не давали шансов. "Общественники начали публиковать, писать в посольство, в Центральный аппарат. Мы подключились все, моментально был организован консилиум, подключились наши врачи онлайн, очень эффективная работа была сделана. Посольство подключилось с точки зрения финансовой", - добавила она.