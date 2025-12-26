В Луганске зажгли огни на главной елке ЛНР

В 2025 году главную елку республики полностью украсили новыми игрушками

Редакция сайта ТАСС

© Юлия Рыкова/ ТАСС

ЛУГАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Открытие главной елки Луганской Народной Республики (ЛНР) состоялось на Театральной площади города Луганска. На мероприятие пришли сотни жителей региона, передает с корреспондент ТАСС.

В ходе новогоднего представления Луганска выступили солисты луганского Театра эстрадной музыки и песни, Луганской академической филармонии, творческие коллективы Дворца культуры им. Ленина, а также ансамбль песни МВД по ЛНР "Офицеры".

Заместитель руководителя администрации главы ЛНР Олег Черноусов, поздравив республику с предстоящим Новым годом, отметив, что огни главной елки региона символизируют "тепло наших сердец, радость встреч и надежду на будущее". "Пусть эта елка создаст вам праздничное настроение. Подарит радость и веселье!" - сказал он.

Врио главы Луганска Яна Пащенко в свою очередь отметила, что столица республики ежегодно преображается и растет. "Пусть у вас в доме все будет хорошо! Пусть у вас царят радость, любовь!" - пожелала она жителям республики.

С наступающим Новым годом жителей республики также поздравили главные новогодние персонажи - Дед Мороз и Снегурочка, после чего главная елка ЛНР, золотой шатер и 12 фигур животных китайского гороскопа зажглись разноцветными огнями.

Украшение главной елки ЛНР

Директор Луганского комбината зеленого хозяйства и благоустройства Нигина Соловьева рассказала ТАСС, что в 2025 году главную елку республики полностью украсили новыми игрушками: гирляндой из красных шаров и белыми игрушками с изображением животных китайского гороскопа. По периметру елки впервые установили 12 фигур животных китайского гороскопа - их для Луганска специально изготовили в Санкт-Петербурге. "Упор был на то, чтобы можно было ходить по площади и заинтересованно разглядывать ту или иную плюшевую фигуру. <…> Причем каждая фигура создавалась впервые. То есть это не где-то взято, распечатано с интернета. Это <...> придумано, создано [для Луганска]. <…> Питер использовал на фигурах какой-то новый принцип свечения гирлянды - он отличается от стандартных. То есть там в одной лампочке несколько вариантов свечения, она будто отзеркаливает, как бриллиантовая огранка", - рассказала она.

Кроме того, специалисты Луганского комбината зеленого хозяйства и благоустройства совместно с энергетиками города установили в разных частях Луганска три новые светящиеся елки. Также в 2025 году в луганском сквере имени Героев "Молодой гвардии" впервые подсветили чашу фонтана - световую иллюминацию для него изготовили специально в Москве.