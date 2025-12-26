Минздрав исключил из перечня жизненно необходимых лекарств 20 препаратов

При этом восемь препаратов были включены в список, заявили в ведомстве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в РФ было включено 8 препаратов, при этом 20 лекарственных препаратов были исключены. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"Перечень ЖНВЛП включает свыше 800 международных непатентованных наименований, предназначенных для лечения социально значимых заболеваний, таких как злокачественные новообразования, сахарный диабет, бронхиальная астма и другие. По результатам работы Комиссии в перечень ЖНВЛП было включено 8 лекарственных препаратов. <…> Одновременно из перечня ЖНВЛП исключено 20 лекарственных препаратов и отдельных лекарственных форм, в связи с отменой государственной регистрации, прекращением производства или поставок лекарственного препарата на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Препараты, которые были включены в перечень, подходят для терапии анемии, лечения пациентов с широкой и множественной лекарственной устойчивостью туберкулеза, рецидивирующего перикардита, рака молочной железы, рака пищевода, рака носоглотки, рака предстательной железы и рака легкого.

В министерстве добавили, что перечень ЖНВЛП и минимальный ассортимент препаратов теперь сформирован по международным непатентованным наименованиям с указанием способа и пути введения лекарства. Механизм формирования перечней препаратов позволяет обеспечить более прозрачный механизм при закупках таких лекарственных препаратов.