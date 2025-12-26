РПЦ: на исторических территориях РФ почти 130 храмов требуют восстановления

С июня 2022 года было восстановлено 50 храмов, сообщается в докладе управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Григория

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь с июня 2022 года восстановила 50 храмов на исторических территориях, при этом еще 129 храмов в этих регионах до сих пор требуют восстановления из-за нанесенных повреждений, неоконченного строительства или отсутствия реставрации. Об этом сообщается в докладе председателя межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Григория.

"С июня 2022 года финансово-хозяйственным управлением осуществляется работа по составлению списка разрушенных и требующих восстановления храмов на воссоединившихся территориях. По состоянию на декабрь 2025 года на 50 объектах из данного списка работы полностью завершены. В последующие годы будут восстановлены храмы, которые менее всего повреждены, не достроены или требуют проведения реставрационных работ. Всего таких храмов - 129", - говорится в докладе, опубликованном на сайте Московской патриархии.