ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Союз театральных деятелей России создаст благотворительный фонд помощи артистам

Деятельность будет направлена на поддержку артистов театра, кино, музыкального искусства, эстрады и цирка
Редакция сайта ТАСС
16:25

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Союз театральных деятелей России (СТД РФ) создаст благотворительный фонд помощи артистам. Такое решение было принято на итоговом заседании секретариата СТД РФ, сообщили в официальном Telegram-канале Союза театральных деятелей.

"В ближайшее время будет создан благотворительный фонд Союза театральных деятелей России. Такое решение было принято на итоговом в 2025 году заседании секретариата СТД РФ", - говорится в сообщении.

Деятельность фонда будет направлена на поддержку артистов театра, кино, музыкального искусства, эстрады и цирка. В СТД РФ отметили, что создание фонда отсылает к истокам организации, основанной в 1876 году как общество взаимного вспоможения русских артистов.

Как и 150 лет назад, союз планирует проводить благотворительные спектакли и концерты, приуроченные ко Дню артиста. Вырученные средства будут аккумулироваться фондом и направляться на помощь нуждающимся коллегам.

По словам СДТ РФ, планируется, что благотворительные акции станут всероссийскими и будут проходить при участии региональных министерств культуры. Средства, собранные в субъектах РФ, предполагается распределять на конкретные цели по представлению региональных отделений СТД РФ и общественных организаций. 

Россия