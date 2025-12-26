Союз театральных деятелей России создаст благотворительный фонд помощи артистам

Деятельность будет направлена на поддержку артистов театра, кино, музыкального искусства, эстрады и цирка

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Союз театральных деятелей России (СТД РФ) создаст благотворительный фонд помощи артистам. Такое решение было принято на итоговом заседании секретариата СТД РФ, сообщили в официальном Telegram-канале Союза театральных деятелей.

"В ближайшее время будет создан благотворительный фонд Союза театральных деятелей России. Такое решение было принято на итоговом в 2025 году заседании секретариата СТД РФ", - говорится в сообщении.

Деятельность фонда будет направлена на поддержку артистов театра, кино, музыкального искусства, эстрады и цирка. В СТД РФ отметили, что создание фонда отсылает к истокам организации, основанной в 1876 году как общество взаимного вспоможения русских артистов.

Как и 150 лет назад, союз планирует проводить благотворительные спектакли и концерты, приуроченные ко Дню артиста. Вырученные средства будут аккумулироваться фондом и направляться на помощь нуждающимся коллегам.

По словам СДТ РФ, планируется, что благотворительные акции станут всероссийскими и будут проходить при участии региональных министерств культуры. Средства, собранные в субъектах РФ, предполагается распределять на конкретные цели по представлению региональных отделений СТД РФ и общественных организаций.