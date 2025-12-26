В РФ разрешат пересдать аннулированный из-за наушников экзамен на права через год

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. МВД РФ предлагает допускать к пересдаче кандидатов в водители только через год, если результаты теоретического экзамена были аннулированы из-за использования средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, например скрытых наушников или видеокамер с процессорами. Это следует из соответствующего проекта постановления правительства, подготовленного ведомством.

"В случае аннулирования результатов экзаменов в соответствии с подпунктом "д" пункта 23.1 настоящих правил, кандидату в водители назначается следующий экзамен, который проводится не ранее [чем через] 12 месяцев со дня проведения экзамена, результат которого был аннулирован", - говорится в документе.

Этот пункт, как следует из проекта постановления, включает в себя "использование кандидатом в водители при проведении экзамена средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и иных средств хранения и передачи информации".

Кроме того, проектом предлагается установить в помещения подразделений ГАИ, где проводится теоретический экзамен, средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения теоретического экзамена. "Они должны обеспечить в режиме реального времени аудио- и видеозапись процесса проведения теоретического экзамена, сохранение аудио- и видеоинформации при проведении экзамена на электронный носитель, обеспечивающий ее целостность при отключении питания и защиту от несанкционированного доступа к записанной информации", - говорится в проекте постановления. Рабочие места экзаменатора и кандидатов в водители должны попадать в зону видимости средств аудио- и видеозаписи.

В пояснительной записке к документу сказано, что правоприменительная практика экзаменационных подразделений Госавтоинспекции свидетельствует о росте количества выявленных фактов использования кандидатами в водители различных средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники (скрытые наушники, видеокамеры с процессорами и т. д.) для оказания им помощи со стороны третьих лиц в успешной сдаче экзамена.