Секретарь ОП исполнила мечту пятилетнего мальчика в рамках "Елки желаний"

Макар из Подмосковья мечтал об электрической модульной железной дороге-конструкторе, сообщили в пресс-службе Общественной палаты

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева в рамках акции "Елка желаний" исполнила мечту пятилетнего Макара из Подмосковья и подарила ему железную дорогу-конструктор. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

"Лидия Михеева исполнила новогоднее желание пятилетнего Макара в рамках акции "Елка желаний". Секретарь ОП РФ присоединилась к доброй традиции, чтобы стать настоящим волшебником для одного из юных жителей Подмосковья", - отметили в пресс-службе.

Макар из деревни Щемилово мечтал об электрической модульной железной дороге-конструкторе. Они вместе с мамой были приглашены на новогодний детский праздник, организованный Общественной палатой, где ему и вручили долгожданный подарок.

Михеева поздравила всех с наступающим праздником, отметив, что в новогоднюю пору особенно важно дарить надежду, радость и веру в чудо не только детям, но и взрослым. Вслед за Михеевой другие члены ОП РФ также исполнят детские мечты.