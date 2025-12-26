В Дагестане представят к наградам погибших при доставке гумгруза для бойцов СВО

Кроме того, семьи погибших получат региональные выплаты, предусмотренные для участников спецоперации, сообщает пресс-служба администрации главы республики

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Погибшие во время доставки гуманитарного груза бойцам СВО в результате обстрела общественники и чиновник из Дагестана будут представлены к госнаградам, а их семьям назначат региональные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

"Погибшие при доставке гуманитарного груза дагестанцы будут представлены к государственным наградам. Кроме того, семьи погибших будут поддержаны всеми региональными выплатами, предусмотренными для участников СВО", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что речь о присуждении наград шла на заседании антитеррористической комиссии, в ходе которого участники выразили свои соболезнования семьям погибших и почтили минутой молчания их память.

"Все процедуры по увековечиванию памяти должны быть выполнены. Каждая семья должна получить всестороннюю поддержку. Необходимо обеспечить всем семьям погибших выплаты наравне с теми, которые предусмотрены для семей погибших военнослужащих", - передает пресс-служба слова главы региона Сергея Меликова.

Ранее глава региона сообщил, что три человека погибли в результате обстрела ВСУ гуманитарного конвоя из Дагестана в приграничье. Среди погибших - заместитель главы Шамильского района Дагестана. Власти региона помогут семьям погибших и пострадавшим. Еще один сопровождающий, общественный деятель Шамиль Расулов, с ранениями был доставлен в медучреждение. В настоящее время он находится дома, его жизни ничего не угрожает.