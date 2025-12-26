В Алтайском крае ограничили движение грузовиков и автобусов на Чуйском тракте

Причиной стали сложные метеорологические условия, сообщили в министерстве транспорта региона

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 26 декабря. /ТАСС/. Движение грузовиков и пассажирских автобусов ограничили в Алтайском крае на участке федеральной трассы "Чуйский тракт" из-за мокрого снега, метели, гололеда и плохой видимости. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

Чуйский тракт проходит из Новосибирска через Бийск и Горно-Алтайск к государственной границе с Монголией. Эта федеральная трасса очень популярна у туристов, так как проходит по живописным ландшафтам Алтая.

"Ограничено движение грузового транспорта и пассажирских автобусов на участке Чуйского тракта в Алтайском крае. Причиной стали сложные метеорологические условия: осадки в виде мокрого снега, снега, местами сильные, метели, гололедные явления, усиление ветра до 23 м/ с, ограниченная видимость", - говорится в сообщении.

Ограничения введены на участке от Новоалтайска до Бийска с 21:45 (17:45 мск). В Минтрансе отметили, что на Чуйском тракте (Р-256), федеральных трассах Барнаул - Павловск - граница с Казахстаном (А-321) и Барнаул - Рубцовск - граница с Казахстаном (А-322) работают 174 единицы специализированной техники. Для большегрузного транспорта на период непогоды подготовлены 14 стоянок.

26 декабря утром в регионе из-за непогоды уже вводили ограничение движения грузовиков и автобусов на трассе А-322. Движение было снято в 15:15 (11:15 мск).