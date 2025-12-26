В Петербурге антиковидные ограничения продлили на год

Они сводятся к рекомендации применения защитных масок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Антиковидные ограничения в Санкт-Петербурге продлены до конца 2026 года. Постановление об этом подписал губернатор города Александр Беглов.

В документе, опубликованном на сайте городской администрации, предписано "внести в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения". В пунктах, где был указан срок действия ограничений 31.12.2025 года, даты заменены на 31.12.2026 года.

Действующие в Петербурге антиковидные ограничения минимальны. Они сводятся к рекомендации применения защитных масок. Ограничения на пребывание в общественных местах сняты, медицинские учреждения работают в плановом режиме.