Отец Блиновской рассказал об условиях содержания дочери в колонии

Олег Останин отметил, что Елена Блиновская работает на швейном производстве

Редакция сайта ТАСС

Елена Блиновская © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Отец блогера Елены Блиновской Олег Останин навестил дочь в колонии, где та отбывает наказание за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. Он рассказал газете "Известия" об условиях ее содержания.

Читайте также Что известно о приговоре блогеру Елене Блиновской

"Чувствует [себя], как в колонии. Наверное, стресс. Наверное, как в колонии. Не знаю, как там бывает", - заявил отец Елены "Известиям".

По словам Останина, которые приводит газета, Блиновская "находится в стрессовом состоянии" и поэтому практически ничего не рассказывает. Мужчина также отметил, что в колонии Елена работает на швейном производстве.

Краткосрочные свидания, по словам отца Блиновской, проходят раз в два месяца и только через стекло. Телефонные звонки разрешены раз в месяц продолжительностью 15 минут, однако, как он отмечает, семья еще ни разу не созванивалась.

Останин рассказал, что общение с детьми у Блиновской также минимальное. По его словам, блогер не хочет, чтобы дети навещали ее в колонии.

В начале марта Савеловский районный суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Суд также назначил ей штраф в размере 1 млн рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. В рамках приговора районный суд обратил в доход государства имущество осужденной, в том числе элитные объекты недвижимости, включая объекты в Крыму. Также удовлетворен гражданский иск к блогеру на 587 млн рублей.

Однако, в октябре Московский городской суд смягчил приговор в отношении блогера на полгода, до 4,5 лет лишения свободы.