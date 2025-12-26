Комитет СФ поддерживает концепцию пакета мер по защите от интернет-мошенничества

Правительство ранее внесло в Госдуму второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда поддерживает концепцию законопроекта о защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Клишас.

Правительство РФ внесло 26 декабря в Госдуму второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Ранее вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко отмечал, что пакет содержит около 20 инициатив. Ключевые нововведения предусматривают закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на "Госуслугах" только доверенными способами, в том числе через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии. Помимо этого, предлагается ввести норму о владении одним человеком не более чем 20 банковскими картами.

"Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации концепцию законопроекта поддерживает. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с правительством и Государственной думой при обсуждении и принятии закона", - написал Клишас в своем Telegram-канале.