На курорте Домбай ввели экологический сбор

Он предусмотрен для совершающих подъем на гору Мусса-Ачитара

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 26 декабря. /ТАСС/. Экологический сбор в 200 рублей ввели с 26 декабря для совершающих подъем на гору Мусса-Ачитара в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале Минтуризма республики.

"С 26 декабря 2025 года при покупке билетов на канатную дорогу на гору Мусса-Ачитара вводится обязательный экологический сбор в размере 200 рублей. Сбор взимается в соответствии с законом № 33-ФЗ и является обязательным для всех посетителей особо охраняемых природных территорий, к которым относится и Домбай", - говорится в сообщении.

Экологический сбор оплачивается единоразово при первой покупке билета на канатную дорогу в день посещения. От его уплаты освобождены льготники, в том числе инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, Герои Советского Союза, Герои России и др.

Домбай - один из старейших горнолыжных курортов России. Центром массового туризма и альпинизма он начал становиться в начале прошлого столетия. Первый альплагерь на Домбайской поляне был построен в 1934 году. Курорт входит в число самых популярных мест отдыха в Карачаево-Черкесии.