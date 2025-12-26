В Челябинске началась проходка первого тоннеля метротрамвая

Старт работам дал вице-премьер Марат Хуснуллин

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Специалисты приступили к проходке первого подземного тоннеля на линии "Север - Юг" метротрамвая в Челябинске. Старт работам дал вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщается в Telegram-канале губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

"В Челябинске начался самый важный этап строительства метротрамвая. Сегодня стартовала проходка первого подземного тоннеля на линии "Север - Юг". Этот проект реализуется по поручению президента Владимира Путина. Федеральная поддержка в рамках программы "Инфраструктурное меню" позволила нам выйти на ключевой этап. Старт проходке на совещании дал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин", - сказано в сообщении.

Работы ведутся на участке от улицы Овчинникова в сторону станции "Торговый центр" - для этого используют специальный проходческий комплекс "Полина", который раньше работал в московском метрополитене. Для условий Челябинска его доработали китайские специалисты, в частности, для использования с очень твердым грунтом. В течение 2026 года работы развернутся и на других участках - на проспекте Победы и улице Каслинской.

"Если все пойдет по плану, через два года подземные работы завершатся, и мы сможем готовить первые станции к открытию. А в будущем появятся и другие линии. <…> Проект изменит жизнь города, его логистику. А для всей Челябинской области он открывает новые возможности для развития", - пояснил Текслер.

26 октября 2023 года сообщалось, что генеральный подрядчик создания первой линии метротрамвая в Челябинске "Моспроект-3" должен завершить все строительно-монтажные работы на объекте в 2026 году.

Линия "Север - Юг" должна соединить северо-запад города с Металлургическим районом и железнодорожным вокзалом. Предполагается, что метротрамвай создаст новый уровень мобильности людей, станет альтернативой личному автомобилю, будет способствовать появлению рабочих мест, позволит сделать жизнь горожан комфортнее. Протяженность линии составит 9,45 км, из которых 7,124 км подземного пути, линия рассчитана на пассажиропоток до 15 тыс. пассажиров в час.