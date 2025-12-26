Глава Росмолодежи: 86% молодых людей считают себя патриотами

Григорий Гуров отметил, что у молодежи большую роль играет работа с наставниками

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Порядка 86% молодых людей считают себя патриотами, такие данные по итогам исследования "Индекс поколения" объявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.

Ранее сообщалось, что исследование "Индекс поколения" проводилось на федеральном этапе по таким направлениям, как образование, мировоззрение, работа и общественная деятельность, семья и связь поколений, здоровье и спорт, досуг и образ будущего.

"В этом году запустили большое исследование "Индекс поколения" и в этом исследовании для себя интересные факты черпаем, с которыми работаем. Если говорить про патриотизм, то у нас на самом деле сейчас очень серьезное сплочение общества. У нас <…> 86% молодых людей считают себя патриотами", - сказал Гуров в эфире телеканала "Россия-24".

Также он отметил, что у молодежи большую роль играет работа с наставниками. "И очень важными наставниками для ребят являются участники специальной военной операции, это тоже по "Индексу поколения". У нас каждый четвертый молодой человек отмечает, что очень важные и позитивные изменения в его жизни были связаны с наставниками", - подчеркнул глава Росмолодежи.

В этом ключе он отметил отдельное направление этой работы, когда молодые люди, получившие определенный жизненный опыт, могут выступать наставниками для своих ровесников или сверстников помладше. "Вовремя подсказать, вовремя сказать, что не надо отчаиваться, вовремя сказать, что не нужно заниматься чем-то, нужно пойти в какое-то другое место, заниматься спортом. Это целый комплекс работ", - заключил Гуров.