Минздрав продлит работу врачам без аккредитации

Специалисты с сертификатом, если они начали работу до 2021 года, а их документ заканчивается в 2025 году, смогут продолжить работать без прохождения аккредитации до конца 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минздрав России подготовил проект приказа, который определяет ситуации, когда люди могут работать в медицине и фармации без обязательной проверки знаний (аккредитации) или без специального сертификата. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Приказываю определить прилагаемые к настоящему приказу случаи и условия, при которых физические лица могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без прохождения аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или аккредитацией специалиста", - говорится в проекте приказа.

Специалисты с сертификатом, если они начали работу до 2021 года, а их сертификат специалиста заканчивается в 2025 году, смогут продолжить работать без прохождения аккредитации до конца 2026 года.

Главная цель проекта - дать возможность медработникам и фармацевтам продолжать работать, если они были допущены к этой работе по закону, у них есть сертификат специалиста, даже если они еще не прошли обязательную процедуру аккредитации, отмечается в пояснительной записке. Это особенно важно, чтобы в медицинских и фармацевтических организациях не возникли проблемы с персоналом.

Такие меры помогут сохранить работу медицинских учреждений и фармацевтических компаний и дадут время специалистам подготовиться и пройти процедуру аккредитации. Ожидается, что настоящий приказ вступит в силу с 1 января 2026 года и будет действовать до 1 января 2027 года.