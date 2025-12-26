Нижегородское управление по труду станет Министерством демографии

В зоне ответственности ведомства будет всестороннее обеспечение демографического роста

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области будет создано на базе управления по труду и занятости населения с 2026 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

"<…> управление по труду и занятости населения с нового года станет Министерством демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области", - написал он.

Губернатор пояснил, что в зоне ответственности создаваемого министерства будет всестороннее обеспечение демографического роста. "В его задачи будет входить мониторинг демографической динамики, выявление ключевых трендов и выработка решений для комплексного улучшения демографической ситуации в регионе", - уточнил он.

Никитин добавил, что Нижегородская область заинтересована в качестве кадров, прибывающих из других субъектов Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. В приоритете - создание комфортных условий для самих жителей региона. "А для переселенцев ключевой фактор выбора Нижегородской области как нового дома - это ситуация на рынке труда, наличие достойных рабочих мест <…>. Именно поэтому новыми функциями и статусом наделяется управление по труду и занятости населения", - отметил он.

По словам губернатора, министерство будет находиться в ведении его профильного заместителя Егора Полякова, а возглавит новый орган руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин. "<…> никакого раздувания штатов, а только реорганизация в сочетании с новыми задачами и полномочиями", - подчеркнул глава региона.

В структуре правительства также будет образовано Министерство социального развития и семейной политики на базе министерства социальной политики. Никитин написал, что ведомство будет и дальше в полном объеме выполнять свой функционал в сфере соцзащиты, поддержки участников спецоперации, социальной реабилитации, активного долголетия, развития сети соцучреждений и социальной политики в целом. Руководить обновленным министерством продолжит Игорь Седых под кураторством заместителя губернатора Андрея Гнеушева, который отвечает за реализацию региональной семейной и социальной политики. Кроме того, в правительстве региона будет создано министерство науки и высшего образования. "Нынешнее министерство образования и науки будет преобразовано в министерство образования и сосредоточится на дошкольном, школьном и среднем профессиональном образовании юных нижегородцев. Подчеркну, что штат нового министерства науки и высшего образования будет сформирован из сотрудников Минобра и Минпрома", - пояснил губернатор.