В Дагестане семье погибшего участника СВО передали орден Мужества

Глава Каякентского района Магомед Эльдерханов встретился с родственниками Мурада Бадирханова из села Новокаякент

Редакция сайта ТАСС

© Администрация Каякентского района/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Орден Мужества передали в Каякентском районе Дагестана семье погибшего участника СВО, сообщила пресс-служба районной администрации.

"Глава района Магомед Эльдерханов встретился с семьей участника специальной военной операции Бадирханова Мурада Рамазановича из села Новокаякент. В ходе встречи семье была передана высокая государственные награда - орден Мужества. Награду вручили сыну Мурада Бадирханова - Гаджимураду", - говорится в сообщении.

Магомед Эльдерханов отметил, что Бадирханов в зоне СВО проявил мужество и героизм, за что и был удостоен высокой государственной награды, посмертно.

"Эта награда одна из самых высоких наград в нашей стране. Она выдается за героические поступки. У тебя есть на кого равняться! У тебя есть с кого брать пример", - приводит пресс-служба слова Эльдерханова.