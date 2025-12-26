Несовершеннолетние россияне смогут выезжать за рубеж только с загранпаспортом

Свидетельство о рождении с 20 января 2026 года исключат из списка документов, по которым дети и подростки могли пересекать госграницу, сообщили в миграционной службе МВД

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Несовершеннолетние граждане России с 20 января 2026 года смогут выехать за границу только при наличии загранпаспорта. Об этом сообщили в миграционной службе МВД.

Там напомнили, что с 20 января 2026 года в РФ начнут действовать новые правила пересечения госграницы несовершеннолетними гражданами страны. Свидетельство о рождении исключат из списка документов, по которым дети и подростки могли пересекать госграницу, сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что с указанной даты выезд из страны и въезд в нее несовершеннолетние российские граждане смогут осуществлять только по загранпаспорту.

При этом, детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам России можно по-прежнему въезжать в Казахстан, Абхазию, Киргизию, Белоруссию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту. "Во избежание обстоятельств, препятствующих выезду из страны, рекомендуем заблаговременно обращаться за оформлением заграничного паспорта ребенку", - заключили в МВД.