На Ставрополье пресекли более 100 нарушений в дорожной сфере и ЖКХ

Это помогло завершить ремонт на объектах дорожного хозяйства, благоустроить парки и скверы

СТАВРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Более 100 нарушений в жилищно-коммунальной и дорожной отраслях пресекли на Ставрополье в 2025 году. Благодаря этому в регионе завершился ремонт на объектах дорожного хозяйства, благоустроены десятки парков и скверов, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В 2025 году прокуроры пресекли более 100 нарушений в жилищно-коммунальной и дорожной отраслях и добились завершения работ на 50 объектах дорожного хозяйства протяженностью свыше 130 км, реконструкции 10 мостовых сооружений, благоустройства 55 скверов, парков, аллей и иных общественных пространств", - говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы, на котором обсуждали вопросы реализации нацпроектов в дорожной отрасли и ЖКХ.

По данным пресс-службы, всего на достижение национальных целей развития региона в указанных сферах в 2025 году выделено свыше 8 млрд рублей, что требует от органов власти неукоснительного исполнения бюджетного законодательства.

По итогам заседания прокурор региона Юрий Немкин поручил подчиненным во взаимодействии с органами власти и контролирующими ведомствами обеспечить всесторонний контроль завершения строительства и реконструкции всех объектов в установленные контрактами сроки.