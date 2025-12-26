В Черкесске открыли главную новогоднюю елку Карачаево-Черкесии

Собравшихся с наступающим Новым годом поздравил первый вице-премьер КЧР Дагир Смакуев

ЧЕРКЕССК, 26 декабря. /ТАСС/. Огни на главной новогодней ели Карачаево-Черкесии (КЧР) зажгли 26 декабря в республиканской столице, передает корреспондент ТАСС.

С 2018 года на центральной площади Черкесска, которая преобразилась новыми светящимися арт-объектами, устанавливается искусственная ель высотой 22 м. Ее особым украшением в 2025 году стал объемный световой шатер: спускающиеся от верхушки почти 70 лучей из гирлянд сделали новогодний символ еще наряднее и ярче.

В честь торжественного открытия елки прошел праздничный концерт с участием сказочных героев, вокалистов и творческих коллективов.

Собравшихся с наступающим Новым годом поздравил первый вице-премьер КЧР Дагир Смакуев, призвав приумножать достижения республики и укреплять единство ее народов. "Мы плечом к плечу преодолевали трудности, добивались успехов, строили, созидали, развивали нашу любимую Карачаево-Черкесию. <...> Уверен, что впереди нас ждут новые задачи и новые победы. Сегодня на открытии елки собрались люди разных возрастов, представители разных профессий, объединенные общим желанием встретить Новый год в атмосфере тепла, радости и добра. Самое ценное, что у нас есть - единство, дружба и стремление к миру и созиданию. Счастья и благополучия каждой семье", - сказал Смакуев.