Центр исторической памяти будет отвечать за тему воинских захоронений за рубежом

МИД РФ уведомит о принятом решении правительства Венгрии, Латвии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Финляндии и Чехии, с которыми уже есть такие соглашения

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Национальный центр исторической памяти при президенте РФ будет отвечать за реализацию соглашений с рядом стран о воинских захоронениях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что МИД РФ должен уведомить о принятом решении правительства Венгрии, Латвии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Финляндии и Чехии, с которыми уже имеются такие соглашения.

Помимо этого, Министерству обороны РФ и Федеральному агентству по делам молодежи (Росмолодежь) также будет необходимо привести свои акты в соответствие с распоряжением сроком в три месяца.

Распоряжение правительства вступит в силу 1 августа 2026 года.