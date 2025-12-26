Мантуров вручил коллективу НПО спецматериалов орден Александра Невского

Первый заместитель председателя правительства РФ отметил стабильную и надежную работу, ответственность, дисциплину и профессионализм работников НПО

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров вручил коллективу Научно-производственного объединения (НПО) специальных материалов орден Александра Невского во время торжественной церемонии в Доме правительства РФ. Об этом сообщила пресс-служба НПО специальных материалов.

"В Доме Правительства Российской Федерации в Москве коллективу акционерного общества "Научно-производственное объединение специальных материалов" была вручена высокая государственная награда - орден Александра Невского. Торжественную церемонию награждения провел <...> Денис Валентинович Мантуров", - говорится в сообщении.

Коллектив НПО специальных материалов удостоился данной награды за стабильную и надежную работу, ответственность, дисциплину и профессионализм, имеющие значение "далеко за пределами предприятия".

"Орден Александра Невского - это признание на государственном уровне вклада предприятия в развитие страны, промышленности, технологий и безопасности", - уточняется в сообщении.

НПО специальных материалов производит индивидуальную бронезащиту, средства защиты от взрывов, электрошоковые устройства, противотаранные устройства, оборудование для АЭС, материалы для одежды и экипировки, в частности нетканый баллистический материал "Руссил". Основными заказчиками продукции НПО являются Минобороны РФ, МВД, ФСБ, ФСИН, Центробанк, предприятия Росатома, ведущие государственные корпорации, банки и объекты транспорта и инфраструктуры. НПО было образовано в 1991 году на базе броневой лаборатории ЦНИИ материалов Министерства оборонной промышленности СССР.