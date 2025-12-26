Воробьев оценил работу Одинцовского филиала МГИМО с ветеранами СВО

В 2025 году 19 бойцов получили дипломы по программе "Управление городской инфраструктурой", отметил губернатор Московской области

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил поздравление с десятилетием Одинцовскому филиалу МГИМО, отметив сильнейшую языковую базу большинства выпускников и работу вуза с ветеранами СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

"Поздравил с десятилетним юбилеем Одинцовский филиал МГИМО. За это время здесь подготовили почти 4 тыс. выпускников - экономистов, юристов, лингвистов, управленцев, специалистов по цифровым технологиям. У большинства сильнейшая языковая база: в филиале обучают 12 иностранным языкам, включая редкие восточные. <...> Особая гордость - совместная работа с ветеранами СВО. В этом году 19 бойцов со всей страны (7 - из Подмосковья) получили дипломы по программе "Управление городской инфраструктурой", - написал он.

Губернатор добавил, что к юбилею было построено новое общежитие на 159 мест с двухместными комнатами, своими ваннами и кухнями. Воробьев отметил и большое внимание, которое уделяется поддержке талантливых школьников Подмосковья. "С 2017 года ежегодно выбираем пять лучших выпускников, которые получат грант на обучение в филиале. За все время получателями стали 42 человека, сейчас по грантам учатся 18 студентов".

Воробьев выразил благодарность ректору института Анатолию Торкунову за высокую планку и внимание к вопросам образования и науки.

Губернатор также поздравил студентов, преподавателей и выпускников с наступающим Новым годом.