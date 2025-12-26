Правительство утвердило концепцию волонтерской деятельности до 2030 года

Основные направления - совершенствование системы мотивации и поощрения волонтеров, а также помощь молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило концепцию волонтерской деятельности до 2030 года. Распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую Концепцию содействия развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Российской Федерации до 2030 года",- говорится в документе.

Среди основных направлений содействия развитию добровольческой деятельности - совершенствование системы мотивации и поощрения волонтеров; содействие интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества; развитие добровольчества общественной деятельности по месту жительства, в том числе вовлечение граждан в решение общесоседских проблем, поддержка культуры взаимопомощи.

Ожидаемыми результатами являются: увеличение количества граждан и организаций, участвующих в добровольческой и общественной деятельности, формирование традиционных духовно-нравственных ценностей, милосердие, гуманизм, взаимопомощь и взаимоуважение. Реализация концепции должна повысить результативность добровольческой и общественной деятельности, эффективность взаимодействия добровольческой организации, ресурсных органов госвласти, бизнеса, средств массовой информации и социальных коммуникаций.