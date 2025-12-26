Путин назвал телеканал "Карусель" уникальным медиапроектом

Президент подчеркнул, что в основе успеха телеканала лежит слаженная, высокопрофессиональная работа творческой команды

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил коллективу телеканала "Карусель" поздравление с 15-летием, отметив уникальность медиапроекта.

"Отрадно, что этот уникальный медиапроект прошел проверку временем, завоевал любовь миллионов мальчишек и девчонок, признание и доверие их родителей. Без сомнения, в основе такого успеха - слаженная, высокопрофессиональная работа вашей творческой команды - продюсеров, режиссеров и телеведущих, психологов и педагогов", - отметил глава государства в поздравительной телеграмме.

Президент добавил, что яркие и познавательные передачи телеканала, игры и мультфильмы учат ценить дружбу, верить в добро и справедливость, а также вызывают интерес к знаниям и творчеству.

Путин выразил убежденность, что "Карусель" будет и впредь развиваться, а также продолжит вносить свой вклад в воспитание подрастающего поколения, соответствовать самым современным стандартам качества и откликаться на запросы общества.

"Желаю вам и вашим преданным поклонникам здоровья, благополучия и вдохновения", - заключил он.

Федеральный телеканал для детей и их родителей "Карусель" был создан в 2010 году по указу президента РФ на базе детских проектов двух крупнейших вещателей - Первого канала и ВГТРК. В этом году "Карусель" отмечает 15 лет в эфире.