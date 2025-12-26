В Москве в "Аптекарском огороде" открывается масштабный фестиваль орхидей

В экспозиции, которая проработает до 1 марта, будут регулярно появляться и зацветать новые растения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Крупнейший в России фестиваль орхидей, хищных растений и кактусов "Тропическая зима" открывается в субботу в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

"Посетители увидят множество самых разнообразных орхидей со всего света, включая редкие коллекционные экземпляры. Цветы удивят запахами шоколада, корицы, сыра, печенья и другими оттенками ароматов. Палатка охотника за орхидеями, впечатляющие монументы среди громадных пальм - сюрпризов много", - сообщается на сайте "Аптекарского огорода".

Отмечается, что наиболее редкие экземпляры орхидей будут представлены в стеклянных витринах. В экспозиции, которая проработает до 1 марта, будут регулярно появляться и зацветать новые растения. А в холле оранжерейного комплекса пройдет выставка картин с изображениями орхидей, кактусов и бромелий авторства лучших ботанических художников России.

В ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России - более 1 тыс. видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата.

Фестиваль будет открыт ежедневно без выходных, в том числе в течение всех новогодних каникул. 31 декабря ботанический сад работает до 16:00, 1 января - с 14:00.