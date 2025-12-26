Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Президент отметил, что за 35 лет существования ведомства его сотрудники спасли сотни тысяч жизней

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с их профессиональным праздником - Днем спасателя. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем спасателя. Это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов прийти на помощь людям, оперативно и действенно отреагировать на самую сложную, нештатную ситуацию. И, конечно, сегодня мы чествуем ветеранов МЧС России, других ведомств, которые закладывали славные и благородные традиции спасателей", - сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что за 35 лет с момента создания ведомства сотрудники МЧС спасли сотни тысяч жизней. Именно спасатели всегда оказываются там, где нужно проявить решительность, смелость и профессиональные навыки.

Путин отметил, что спасатели работают в завалах разрушенных зданий, на месте тяжелых ДТП, поднимаются в горы, спускаются в глубины шахт, десантируются с воздуха, а также эвакуируют людей из труднодоступных районов таежных массивов, населенных пунктов, затопленных паводком.

"На примерах самоотверженности и профессионализма воспитываются новые поколения спасателей, которые, уверен, будут достойны этого высокого призвания. С праздником вас, дорогие друзья, и, конечно, с наступающим Новым годом. Желаю вам, вашим родным и близким, здоровья и успехов", - заключил президент.

День спасателя ежегодно отмечается в России 27 декабря. В этот день в 1990 году постановлением Совета министров РСФСР был создан Российский корпус спасателей, послуживший базой для нынешнего МЧС России.