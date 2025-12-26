Путин: в работу МЧС внедряются программы искусственного интеллекта

Президент РФ в своем поздравлении с Днем спасателя подчеркнул, что ежегодно растут техническая оснащенность, уровень подготовки сотрудников, а также нарабатывается уникальный опыт и авторитет

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. МЧС обеспечено современной техникой и оборудованием, а в программы, сопровождающие работу спасателей, встроен искусственный интеллект. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении с Днем спасателя.

"Сегодня на вооружении МЧС современная техника и оборудование. Внедряются программы с элементами искусственного интеллекта. Повышенное внимание уделяется предотвращению катастроф, в том числе с использованием космического мониторинга", - сказал он в видеообращении.

Российский лидер подчеркнул, что ежегодно растут техническая оснащенность, уровень подготовки сотрудников МЧС, а также нарабатывается уникальный опыт и авторитет. Он отметил, что МЧС России - одна из наиболее эффективных спасательных структур в мире, которой нет равных по ряду ключевых направлений.

"За прошедшее время только за рубежами России было проведено более 600 операций поисково-спасательного и гуманитарного характера. Но, разумеется, основные усилия МЧС, все его ресурсы и возможности направлены на обеспечение безопасности наших граждан", - добавил глава государства.