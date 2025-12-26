Путин поблагодарил работающих в зоне СВО сотрудников МЧС

Президент отметил, что Россия гордится готовностью сотрудников ведомства "рисковать собой во имя других"

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам МЧС, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Российский лидер поблагодарил их в видеообращении по случаю Дня спасателя.

"Прошу передать слова искренней благодарности сотрудникам, решающим сложнейшие задачи в условиях специальной военной операции на освобожденных и приграничных территориях, кто под обстрелами восстанавливает объекты жизнеобеспечения, доставляет гуманитарные грузы для гражданского населения, проводит работы по очистке местности от взрывоопасных предметов. Мы гордимся вашим бесстрашием, готовностью рисковать собой во имя других. Народ России никогда не забудет сотрудников МЧС, наших товарищей, настоящих героев, погибших при исполнении служебного долга", - сказал он.

© ТАСС/ Ruptly

Путин добавил, что на примерах самоотверженности и профессионализма воспитываются новые поколения спасателей, которые будут достойны этого высокого призвания, а также отдельно отметил незаменимые компетенции медицинских работников и психологов, которые трудятся в системе МЧС.

"С праздником вас, дорогие друзья, и, конечно, с наступающим Новым годом. Желаю вам, вашим родным и близким, здоровья и успехов. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем спасателя", - заключил он.