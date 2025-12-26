Глава МЧС поздравил сотрудников с 35-летием министерства

Отдельно Александр Куренков поблагодарил за службу спасателей в зоне СВО

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МЧС России/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Александр Куренков поздравил сотрудников с 35-летием ведомства.

"История ведомства - это живая летопись мужества, самоотверженности и неизменной готовности прийти на помощь. МЧС России играет важную роль в обеспечении национальной безопасности, сохранении жизни и здоровья граждан, снижении ущерба от чрезвычайных ситуаций. Выстроенная за десятилетия служба способна отвечать новейшим вызовам времени, позволяет действовать быстро и точно. Сегодня в МЧС России десятки профессий и специальностей и одна благородная миссия - спасение", - сказал он в видеообращении, распространенном пресс-службой МЧС.

Отдельно министр поблагодарил за службу сотрудников в зоне СВО, включая пиротехнические подразделения, выполняющие разминирование гражданских объектов. В своем поздравлении он выразил уважение ветеранам министерства за преданность делу и переданную мудрость профессионалам, пришедшим им на смену.

Куренков отметил, что внедрение искусственного интеллекта, беспилотных систем и робототехники совершенствуют подходы к новым вызовам. Улучшаются системы предупреждения и информирования. На особом контроле у ведомства находится безопасность российской Арктики.

"За этим юбилеем - миллионы часов дежурств и выездов, благодарностей от людей, которым вы помогли. В Книге славы МЧС России - 8 героев Российской Федерации и более 1,8 тыс. сотрудников, удостоенных государственных наград. Спасибо за верность долгу, выдержку и смелость! Желаю всем сотрудникам МЧС России крепкого здоровья, благополучия и мирной службы", - подытожил министр.

День спасателя, считающийся профессиональным праздником всех сотрудников МЧС России, был введен указом президента РФ в 1995 году. За пять лет до этого 27 декабря в стране был создан Российский корпус спасателей, начавшийся с одного спасательного отряда и переданной ему авиации. Чуть позже он был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, а в 2004 году "дорос" до министерства. В том же году в МЧС была передана Государственная инспекция по маломерным судам, двумя годами ранее из МВД была передана Государственная противопожарная служба, чьи сотрудники составляют большинство в МЧС, а в 2010 году - военизированные горноспасательные части.