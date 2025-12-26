Куренков: поджигателей лесов стали искать с помощью космоснимков

Такая технология позволила выявить свыше 200 злоумышленников, рассказал глава МЧС России

Глава МЧС Александр Куренков © Артем Геодакян/ ТАСC

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. МЧС стало использовать космический мониторинг для поиска поджигателей лесов. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"Это уже внедрено", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Он уточнил, что в 2025 году МЧС России активно использует данные космического мониторинга для выявления источников возникновения опасных пожаров, а также для поиска поджигателей.

"Более 200 поджигателей поймали по горячим следам, как говорится. Всем выписаны административные протоколы, все оштрафованы за разведение огня в особый противопожарный период", - сказал глава МЧС.

Он также напомнил, что в 2022 году рабочая группа по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта приняла решение о проработке вопроса внедрения системы моделирования вероятности возникновения лесных пожаров. Эта работа была поручена МЧС России. "В этом сотрудничаем с Минприроды России и Сколковским институтом науки и технологий "Сколтех". В системе анализируются данные с метеорологических станций сети Росгидромета, данные по термическим аномалиям, а также данные дистанционного зондирования Земли, передаваемые на приемные станции МЧС России", - рассказал министр.

