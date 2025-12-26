Болсонару не будут делать операцию для лечения икоты

Симптомы удалось купировать медикаментами, сообщает газета O Globo со ссылкой на больницу DF Star

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 декабря. /ТАСС/. Бывшему президенту Бразилии (2019-2022) Жаиру Болсонару не станут делать операцию для лечения хронической икоты. Об этом сообщила местная газета O Globo со ссылкой на официальный бюллетень больницы DF Star, где политик перенес операцию по удалению паховой грыжи.

Спустя сутки после операции состояние экс-лидера оценивается как стабильное. Специалисты пришли к выводу, что инвазивная процедура для борьбы с икотой на этом этапе не нужна - симптомы удалось купировать медикаментозно.

"Пациент находится в палате, начал принимать жидкую пищу, дышит самостоятельно", - приводит издание текст заключения. Точные сроки выписки пока не называются, при этом отмечается, что восстановление идет по плану.

Болсонару испытывает проблемы со здоровьем после покушения в 2018 году, когда в ходе предвыборной кампании он получил ножевое ранение в живот.

25 декабря экс-лидера госпитализировали с разрешения Федерального верховного суда Бразилии. В сентябре политика приговорили к более чем 27 годам лишения свободы по обвинению в попытке государственного переворота. Власти позволили ему временно покинуть место заключения для проведения операции. После восстановления он продолжит отбывать наказание.