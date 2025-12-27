В МВД предупредили о "праздничных приманках" мошенников

В их числе подарочные наборы, которые можно приобрести "по сказочным ценам", ложные розыгрыши, акции с таймером и фейковые страницы маркетплейсов со "скидками до 90%"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мошенники в канун новогодних праздников обманывают россиян под предлогом больших скидок, подарков "со сказочными ценами" и фальшивых розыгрышей с таймером. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Аферисты пользуются новогодней суетой и внедряют в схемы обмана россиян "праздничные приманки". Среди них подарочные наборы, которые можно приобрести "по сказочным ценам", причем зачастую, чтобы их получить, требуют внести предоплату. Также аферисты используют ложные розыгрыши и акции с таймером. Они сообщают, что якобы осталось пять минут для того, чтобы воспользоваться предложением. На самом же деле их цель заключается в том, чтобы заставить попавшегося на уловку человека принять нужное для них решение.

Другие распространенные в преддверии Нового года уловки - фейковые страницы маркетплейсов со "скидками до 90%", а также ссылки в чатах или рассылках, которые ведут на фишинговые сайты, где воруют данные карт и пароли.